Helen Mirren'dan James Bond açıklaması: Erkek olması gerekiyor
Yeni James Bond filmi için hazırlıklar sürerken; sıradaki Bond'un kim olacağı ile ilgili tartışmalara Helen Mirren da dahil oldu.
Amazon MGM Studios çatısı altında geliştirilen yeni James Bond filmi için heyecan dorukta. Denis Villeneuve'ün yönetmen koltuğunda oturacağı, senaryosunu Steven Knight'ın kaleme aldığı filmde ikonik "James Bond" rolünü kimin oynayacağına dair tartışmalar sürüyor.
YENİ JAMES BOND KİM OLACAK?
Daniel Craig'in ardından yeni Bond adayları arasında Aaron Taylor-Johnson, Cillian Murphy, Theo James, Idris Elba, Josh O’Connor, Jonathan Bailey,Rege-Jean Page ve Henry Golding gibi isimler yer alıyor.
Bir diğer iddia ise yeni James Bond'un kadın olacağı yönünde. Gugu Mbatha-Raw, Tilda Swinton'ın yeni Bond olabileceği düşünülüyor.
"AKSİ TAKDİRDE BAŞKA BİR ŞEYE DÖNÜŞÜR"
Bu konuyla ilgili tartışmalara Helen Mirren da dahil oldu. BBC'nin haberine göre; Oscar ödüllü İngiliz oyuncu Helen Mirren, Saga Dergisi'ne verdiği yeni röportajda şöyle dedi:
"Ben çok feminist biriyim ama James Bond'un erkek olması gerekiyor. Bir kadın olamaz. Bu mümkün değil. James Bond, James Bond olmak zorunda, aksi takdirde başka bir şeye dönüşür."
Eski James Bond yıldızlarından Pierce Brosnan da Bond'u bir erkek oyuncunun canlandırmaya devam etmesi gerektiğine inandığını ve bu karakterde yepyeni bir coşku ve hayat görmekten heyecan duyduğunu belirtti.
- Etiketler :
- Haberler -
- Oyuncular
- James Bond
- Hollywood