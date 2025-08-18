Helen Mirren'dan James Bond açıklaması: Erkek olması gerekiyor

Daniel Craig'in ardından yeni Bond adayları arasında Aaron Taylor-Johnson, Cillian Murphy, Theo James, Idris Elba, Josh O’Connor, Jonathan Bailey,Rege-Jean Page ve Henry Golding gibi isimler yer alıyor. Bir diğer iddia ise yeni James Bond'un kadın olacağı yönünde. Gugu Mbatha-Raw, Tilda Swinton'ın yeni Bond olabileceği düşünülüyor.

"AKSİ TAKDİRDE BAŞKA BİR ŞEYE DÖNÜŞÜR"

Bu konuyla ilgili tartışmalara Helen Mirren da dahil oldu. BBC'nin haberine göre; Oscar ödüllü İngiliz oyuncu Helen Mirren, Saga Dergisi'ne verdiği yeni röportajda şöyle dedi:



"Ben çok feminist biriyim ama James Bond'un erkek olması gerekiyor. Bir kadın olamaz. Bu mümkün değil. James Bond, James Bond olmak zorunda, aksi takdirde başka bir şeye dönüşür."

