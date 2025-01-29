Helen Mirren'dan yeni proje: Anton Corbijn ile birlikte çalışacak

Hollandalı bir fotoğrafçıdan yönetmene dönüşen Anton Corbijn'in gerilim filmi Switzerland'ın çekimleri Roma'da başladı. Filmde Helen Mirren, "Yetenekli Bay Ripley"in meşhur yazarı Patricia Highsmith’i canlandıracak.

Yazar Joanna Murray-Smith’in aynı adı taşıyan oyunundan uyarlanan film, Alden Ehrenreich ve Olivia Cooke da rol alacak. Cooke'un filmdeki rolü ise henüz açıklanmadı.