Helen Mirren'dan yeni proje: Anton Corbijn ile birlikte çalışacak
Oscar ödüllü İngiliz oyuncu Helen Mirren'ın yeni projesi belli oldu. Usta isim, Anton Corbijn imzalı Switzerland filminin kadrosuna katıldı.
Hollandalı bir fotoğrafçıdan yönetmene dönüşen Anton Corbijn'in gerilim filmi Switzerland'ın çekimleri Roma'da başladı. Filmde Helen Mirren, "Yetenekli Bay Ripley"in meşhur yazarı Patricia Highsmith’i canlandıracak.
Yazar Joanna Murray-Smith’in aynı adı taşıyan oyunundan uyarlanan film, Alden Ehrenreich ve Olivia Cooke da rol alacak. Cooke'un filmdeki rolü ise henüz açıklanmadı.
Filmin çekim alanı, Roma’dan İtalyan Alpleri’ndeki Alto Adige-South Tyrol bölgesine, ardından İsviçre ve Londra’ya taşınacak.
Switzerland, Anton Corbijn'in dokuz yıl aradan sonra çektiği ilk uzun metrajlı film olma özelliği taşıyor.
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