Hello Kitty filminin vizyon tarihi belli oldu

Hem yetişkinler hem çocuklar tarafından sevilen Hello Kitty karakteri beyaz perdeye aktarılıyor. Merakla beklenen filmin vizyon tarihi açıklandı.

1974 yılında Yuko Shimizu tarafından yaratılan Hello Kitty karakteri, birçok bilgisayar oyunu, çizgi roman ve çizgi filmlerle karşımız çıktı.

Yediden yetmişe birçok kişi tarafından sevilen Hello Kitty, şimdi de beyaz perdeye aktarılıyor. Warner Bros. Pictures ve New Line tarafından hazırlanan filmin vizyon tarihi belli oldu.

Warner Bros. Pictures, Hello Kitty filminin vizyon tarihini sosyal medyadan duyurdu. Stüdyonun paylaşımında "Merhaba Hollywood. Hello Kitty filmi 21 Temmuz 2028'de sinemalara geliyor!" ifadeleri kullanıldı.

Yönetmenliğini Leo Matsuda'nın üstlendiği filmin son senaryo taslağını Dana Fox kaleme aldı.

Hello Kitty ve arkadaşlarının sinematik bir maceraya atılacağı , Hello Kitty'nin Hollywood'daki ilk filmi olma özelliğini taşıyor.

