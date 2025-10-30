Hello Kitty filminin vizyon tarihi belli oldu

1974 yılında Yuko Shimizu tarafından yaratılan Hello Kitty karakteri, birçok bilgisayar oyunu, çizgi roman ve çizgi filmlerle karşımız çıktı.

Yediden yetmişe birçok kişi tarafından sevilen Hello Kitty, şimdi de beyaz perdeye aktarılıyor. Warner Bros. Pictures ve New Line Sinema tarafından hazırlanan filmin vizyon tarihi belli oldu.

Warner Bros. Pictures, Hello Kitty filminin vizyon tarihini sosyal medyadan duyurdu. Stüdyonun paylaşımında "Merhaba Hollywood. Hello Kitty filmi 21 Temmuz 2028'de sinemalara geliyor!" ifadeleri kullanıldı.