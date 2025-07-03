Henry Cavill başrolde: Highlander filmine yeni oyuncu

Henry Cavill'ın başrolünü üstleneceği Highlander filmi için çalışmalar devam ediyor. Yönetmen koltuğunda John Wick serisinin yönetmeni Chad Stahelski'nin oturacağı filmin senaryosunu Michael Finch kaleme alıyor.

Kısa bir süre önce Russell Crowe'un oyuncu kadrosuna dahil olduğu filmi bir isim daha katıldı.

Industry dizisiyle tanınan ve Amy Winehouse’un hayatını konu alan “Back to Black” filmindeki performansıyla adından söz ettiren Marisa Abela, Highlander kadrosuna dahil oldu.

Marisa Abela’nın filmde ölümsüz savaşçılardan birini canlandıracağı öğrenildi.