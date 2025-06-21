Henry Cavill ile Russell Crowe aynı filmde

Henry Cavill'ın başrolünü üstleneceği Highlander filminin kadrosuna Oscar ödüllü oyuncu Russell Crowe dahil oldu. Aktör filmde Cavill'ın akıl hocasını canlandıracak. Bu rolü, 1986 tarihli Highlander filminde Sean Connery canlandırmıştı.

Filmin yönetmenliğini John Wick yönetmeni Chad Stahelski üstlenecek. Cavill'in yaklaşık 4 yıl önce Highlander adlı filmde rol alacağı açıklanmıştı.

1986 yapımı orijinal filmin başrolünde Christopher Lambert yer aldı. Lambert 16. yüzyılda doğan ve savaşta öldükten sonra ölümsüz olduğunu öğrenen bir İskoç savaşçı olan Connor MacLeod'u canlandırdı.

