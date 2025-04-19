Henry Cavill'ın 4 yıllık film projesine ne oldu?

Man of Steel ve The Witcher dizilerinin yıldızı Henry Cavill'ın yeni film projeleri merak konusu olmaya devam ediyor. İngiliz aktörün yaklaşık 4 yıl önce Highlander adlı filmde rol alacağı açıklanmıştı. Ancak duyurunun ardından filme dair herhangi bir çalışma yapılmadı.



Amazon MGM Studios’un filmin gelecekteki versiyonlarının haklarını güvence altına almak için görüşmelerde bulunduğu ortaya çıktı. Daha önce Lionsgate'in duyurduğu filmin yönetmenliğini John Wick yönetmeni Chad Stahelski üstlenecek.



Deadline'a konuşan kaynaklar, yönetmen Stahelski ile Amazon'un vizyon olarak birbirine daha uygun olduğunu belirtti.