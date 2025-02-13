Her belgesel bir dünya: "Uzak Doğu Rüzgarı” puhutv'de
Puhutv’nin yeni sürprizi, 24 saat aralıksız CGTN TV Belgesel kanalının canlı yayını ve yepyeni bir belgesel kategorisi. Altay Dağları’ndan İpek Yolu’na, dünyanın geleceğinden kültürel keşiflere uzanan belgeseller eşliğinde “Uzak Doğu Rüzgarı” Türkçe altyazılı olarak şimdi puhutv’de.
Televizyonun dijital dönüşümündeki baş aktörlerden biri olan puhutv, “en beğenilen Türk dizileri ve diğer yerli yapımların online adresi olmak” vizyonuyla kurulduğu günden itibaren, ücretsiz bir platform olarak dijital dünyada rakipsiz konumunu koruyor.
Geleneksel televizyon izleyicilerinin online içeriklere yönelimiyle kataloğunu genişleten puhutv, orijinal yaşam tarzı hikayeleri ve Anadolu’dan Uzak Doğu’ya renkli belgesel kategorileriyle izleyicilere geniş bir kütüphane sunuyor.
Puhutv’nin yeni sürprizi, Çin Medya Grubu CMG ile gerçekleştirdiği heyecan verici bir iş birliği. Odak noktası dünya ve insan olan; çevre, bilim, kültür ve sanata odaklanan CGTN TV Belgesel kanalının içerikleri puhutv’de izleyiciye sunuluyor.
Puhutv, CGTN TV Belgesel kanalının canlı yayınını 24 saat aralıksız izleyiciyle buluşturuyor. Çevre ve iklim değişikliğinden daha iyi bir dünyanın ipuçlarına, yaban hayatın mucizelerinden sanatın ritmine, farklı içeriklere sahip rengarenk belgesellerin hepsi Türkçe altyazılı olarak platformda yerlerini alıyor. Canlı yayının yanı sıra, “Uzak Doğu Rüzgarı” başlığı altında yepyeni bir kategoride CGTN belgesellerinden özel bir seçki izleyiciyle buluşuyor.
İnsanın Karbon Ayak İzi, izleyiciyi küresel bir yolculuğa davet ediyor. Karbonun enerji yoğun modern dünyamızı ve yaşam tarzlarımızı nasıl şekillendirdiğini, fosil yakıtlardan kurtulmak ve insanlığın ışıklarının yanmaya devam etmesini sağlamak için neler yapmamız gerektiğini araştırıyor.
Çin’in İzinde, Çin ile Avrupa kültürlerinin geçmişi yüzyıllara dayanan paylaşımları üzerine ilgi çekici üç bölümlük bir yapım. Uzak Doğu’dan gelen egzotik bitkilerin, İngiliz malikanelerinin yemyeşil bahçelerine uzanan tarihi yolculuğu bu belgeselde anlatılıyor. 17. yüzyılda XIV. Louis döneminde Çin estetiğinin Fransa sınırları içinde yer bulması yine bu belgeselin konu başlıklarından biri.
Sınır Tanımayan Şiir, farklı ülkelerden, farklı milletlerden ve farklı dillerden insanların, dünya değişse bile şiir adına hep birlikte ayakta durabileceklerini gösteriyor.
Yasemin Çiçeği belgeseli ile kültür mirasının güzelliklerinin perdesini aralanıyor.
Altay Dağları’ndan İpek Yolu’na, dünyanın geleceğinden kültürel keşiflere uzanan belgeseller puhutv’de hem canlı yayında hem de “Uzak Doğu Rüzgarı” kategorisinde izleyiciyle buluşuyor.
Evrensel, cesur ve yenilikçi bir yolculuğa hazır olun!
CGTN belgeselleri şimdi puhutv’de!
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