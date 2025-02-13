Her belgesel bir dünya: "Uzak Doğu Rüzgarı” puhutv'de

Televizyonun dijital dönüşümündeki baş aktörlerden biri olan puhutv, “en beğenilen Türk dizileri ve diğer yerli yapımların online adresi olmak” vizyonuyla kurulduğu günden itibaren, ücretsiz bir platform olarak dijital dünyada rakipsiz konumunu koruyor.



Geleneksel televizyon izleyicilerinin online içeriklere yönelimiyle kataloğunu genişleten puhutv, orijinal yaşam tarzı hikayeleri ve Anadolu’dan Uzak Doğu’ya renkli belgesel kategorileriyle izleyicilere geniş bir kütüphane sunuyor.

Puhutv’nin yeni sürprizi, Çin Medya Grubu CMG ile gerçekleştirdiği heyecan verici bir iş birliği. Odak noktası dünya ve insan olan; çevre, bilim, kültür ve sanata odaklanan CGTN TV Belgesel kanalının içerikleri puhutv’de izleyiciye sunuluyor.



Puhutv, CGTN TV Belgesel kanalının canlı yayınını 24 saat aralıksız izleyiciyle buluşturuyor. Çevre ve iklim değişikliğinden daha iyi bir dünyanın ipuçlarına, yaban hayatın mucizelerinden sanatın ritmine, farklı içeriklere sahip rengarenk belgesellerin hepsi Türkçe altyazılı olarak platformda yerlerini alıyor. Canlı yayının yanı sıra, “Uzak Doğu Rüzgarı” başlığı altında yepyeni bir kategoride CGTN belgesellerinden özel bir seçki izleyiciyle buluşuyor.



