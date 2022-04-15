Hibrit grubundan yeni albüm: Kırk Yılda Bir

2005 yılında Can Çelebi (vokal-gitar), Hüseyin Beş (elektro gitar) tarafından kurulan ve ilerleyen yıllarda Burhan Azami (Bas Gitar) Ömer Alpaslan’ın (Davul) katılımıyla bir beste grubu olarak hayatına devam eden Hibrit yeni albümleri 'Kırk Yılda Bir’i müzikseverlerin beğenisine sundu.



Sekiz şarkıdan oluşan ve tüm digital marketlerde yerini alan ‘Kırk Yılda Bir’ albümü için grup üyelerinden Hüseyin Beş, ‘’17 yıla aşkın müzik hayatımızda şarkılarımızı çeşitli mekan ve festivallerde seslendirdi. Konserlerimizde aldığımız olumlu tepkilerde sonrasında hayranlarımız şarkılarımızı bir albümde dinlemek istediklerini bize iletiyorlardı. Coşkun Karademir vasıtasyla şarkılarımızı bir albümde derledik" diye konuştu.