Highlander filmi Henry Cavill'in sakatlığı nedeniyle ertelendi

Henry Cavill'in başrolünü üstleneceği Highlander filmi için hazırlıklar sürüyor. Yönetmen koltuğunda Chad Stahelski'nin oturacağı filmin senaryosunu Michael Finch kaleme aldı. Russell Crowe, Dave Bautista, Marisa Abela, Karen Gillan, Djimon Hounsou ve Max Zhang gibi isimlerin yer alacağı filmden hayranları üzecek bir haber geldi.

SETE HAZIRLANIRKEN SAKATLANDI

Projede; 1986 yapımı orijinal filmde Christopher Lambert’in canlandırdığı “Connor MacLeod” karakterine hayat verecek olan Henry Cavill, set için hazırlanırken sakatlandı.



Deadline'ın haberine göre; bu durum, Chad Stahelski'nin yöneteceği filmin yapımının muhtemelen 2026'nın başlarına kadar ertelenmesine neden olacak.

Henüz vizyon tarihi açıklanmayan filmde; Russell Crowe, Cavill'in akıl hocası Ramirez'i canlandıracak. Marisa Abela ise ölümsüz savaşçılardan birine hayat verecek.