Hindistan'da vizyona giren film gündem oldu: Şirketler çalışanlarına izin verdi

Hint sinemasının ünlü aktörlerinden birinin yeni filmi, Hindistan'da büyük bir coşku yarattı. "Jailer" adını taşıyan filmi izlemek için sinema salonlarına doluşan yüzlerce kişi, tezahüratlarla sokaklara döküldü.
Havai fişekler eşliğinde dans eden bu kalabalığın sebebi ise Hindistan'ın en büyük yıldızlarından biri olan Rajinikanth'ın son filminin vizyona girmesi.
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Tamil dilindeki aksiyon türündeki "Jailer" filmi, sinemalarda büyük bir heyecan yarattı. Filmin gişe rekoru kırması bekleniyor. İki yıl sonra seyirciyle buluşan oyuncunun Hindistan'da büyük bir hayran kitlesi bulunuyor.
CNN'in haberine göre bu kitle o kadar büyük ki bazı şirketler, çalışanlarına filmi izlemeleri için bir gün izin verdi. Kerala merkezli eğitim şirketi Redbooks Abroad, çalışanlarına ücretsiz sinema bileti bile verdi.
Hive adlı bir başka şirket ise "ani hastalık izinlerinden kaçınmak" için çalışanlarına yarım gün izin verdiklerini duyurdu. Film, perşembe günü 5 milyon dolar hasılat elde etti. "Jailer" Tamil dilinde çekilen bir film için 2023'ün en iyi açılışını yaptı.
72 yaşındaki Rajinikanth kariyeri boyunca 160'tan fazla filmde rol aldı. Unutulmaz aksiyon sahneleriyle tanınan oyuncu, Tom Cruise'a benzetiliyor. Oyuncunun Asya'nın en çok kazanan aktörü olduğuna inanılıyor.
Filmin Türkiye'de gösterime girmesi beklenmiyor.
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