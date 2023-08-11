Hindistan'da vizyona giren film gündem oldu: Şirketler çalışanlarına izin verdi

ÜCRETSİZ BİLET VERDİLER

Tamil dilindeki aksiyon türündeki "Jailer" filmi, sinemalarda büyük bir heyecan yarattı. Filmin gişe rekoru kırması bekleniyor. İki yıl sonra seyirciyle buluşan oyuncunun Hindistan'da büyük bir hayran kitlesi bulunuyor.



CNN'in haberine göre bu kitle o kadar büyük ki bazı şirketler, çalışanlarına filmi izlemeleri için bir gün izin verdi. Kerala merkezli eğitim şirketi Redbooks Abroad, çalışanlarına ücretsiz sinema bileti bile verdi.