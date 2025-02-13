Hırvatistan’da Ara Güler sergisi

Fotoğrafları, araştırmaları ve yazılarıyla Türkiye’de sayısız iz bırakan Ara Güler’in çalışmaları bu kez de Hırvatistan’da… Doğuş Grubu tarafından kurulan Ara Güler Arşiv ve Araştırma Merkezi’nde yer alan fotoğraflardan bazıları, Türkiye’nin Zagrep Büyükelçiliği’yle yapılan ortak çalışmayla sergilenmeye başladı.

Hırvatistan’da Ara Güler sergisi

Anadolu’nun tarihi mirası, İstanbul’un siyah beyaz günleri ve Türkiye’nin portreleri…

fotoğrafları bu kez Hırvatistan’da.

tarafından kurulan ve ünlü foto muhabirinin çalışmalarını koruma altına alan Ara Güler Arşiv ve Araştırma Merkezi’nden seçilen 19 fotoğraf, Hırvatistan’ın başkenti Zagrep’te sergilenmeye başladı.

Hırvatistan’da Ara Güler sergisi - 1 Kranjcar Galerisi'nde açılan sergiye Hırvatistan'ın eski Cumhurbaşkanı Ivo Josipovic de katıldı

Türkiye’nin Zagrep Büyükelçiliği’nin işbirliğiyle gerçekleşen serginin açılışı yoğun ilgiye sahne oldu.

Serginin açılışında konuşan Türkiye’nin Zagreb Büyükelçisi Nurdan Erpulat Altuntaş, “’i tanıdığınızda çalışmalarının arkasındaki düşünceyi, fotoğrafları sadece bir kamerayla değil kalbiyle çektiğini anlarsınız. İnsanlığı, toplumu ne kadar önemsediğini görebilirsiniz. Bugün burada Türkiye Büyükelçisi unvanıyla, ünlü foto-muhabiri Ara Güler’in sergisini açmaktan büyük onur duyuyorum.” dedi.

Hırvatistan’da Ara Güler sergisi - 2 Türkiye'nin Zagreb Büyükelçisi Hayriye Nurdan Erpulat Altuntaş

Sergide yer alan fotoğraflar Türkiye’nin tanıtımında da rol oynayan nitelikte...

Müzesi Satış ve İş Geliştirme Müdürü Yasemin Özüye, “Seçkide hem Ara Bey ile özdeşleşen İstanbul kareleri var, aynı zamanda Türkiye’nin zengin kültürel mirasını yansıtan fotoğrafları görüyoruz.” diye konuştu.

Hırvatistan’da Ara Güler sergisi - 3 Ara Güler Müzesi Satış ve İş Geliştirme Müdürü Yasemin Özüye

Hırvatistan'daki sergisinin açılışına ülkenin eski cumhurbaşkanı ve Türkoloji okuyan Hırvat öğrenciler de katıldı.

Hırvatistan’da açılan Ara Güler Sergisi başkent Zagreb’in saygın sanata mekanları arasında yer alan Krancjar Galeri’de, 15 Şubat’a kadar ziyarete açık olacak.

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