Hırvatistan’da Ara Güler sergisi

Anadolu’nun tarihi mirası, İstanbul’un siyah beyaz günleri ve Türkiye’nin portreleri… Ara Güler fotoğrafları bu kez Hırvatistan’da.



Doğuş Grubu tarafından kurulan ve ünlü foto muhabirinin çalışmalarını koruma altına alan Ara Güler Arşiv ve Araştırma Merkezi’nden seçilen 19 fotoğraf, Hırvatistan’ın başkenti Zagrep’te sergilenmeye başladı.

Kranjcar Galerisi'nde açılan sergiye Hırvatistan'ın eski Cumhurbaşkanı Ivo Josipovic de katıldı

Türkiye’nin Zagrep Büyükelçiliği’nin işbirliğiyle gerçekleşen serginin açılışı yoğun ilgiye sahne oldu.



Serginin açılışında konuşan Türkiye’nin Zagreb Büyükelçisi Nurdan Erpulat Altuntaş, “Ara Güler’i tanıdığınızda çalışmalarının arkasındaki düşünceyi, fotoğrafları sadece bir kamerayla değil kalbiyle çektiğini anlarsınız. İnsanlığı, toplumu ne kadar önemsediğini görebilirsiniz. Bugün burada Türkiye Büyükelçisi unvanıyla, ünlü foto-muhabiri Ara Güler’in sergisini açmaktan büyük onur duyuyorum.” dedi.

Türkiye'nin Zagreb Büyükelçisi Hayriye Nurdan Erpulat Altuntaş

Sergide yer alan fotoğraflar Türkiye’nin tanıtımında da rol oynayan nitelikte...



Ara Güler Müzesi Satış ve İş Geliştirme Müdürü Yasemin Özüye, “Seçkide hem Ara Bey ile özdeşleşen İstanbul kareleri var, aynı zamanda Türkiye’nin zengin kültürel mirasını yansıtan fotoğrafları görüyoruz.” diye konuştu.

Ara Güler Müzesi Satış ve İş Geliştirme Müdürü Yasemin Özüye