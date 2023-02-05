Hisseli Harikalar Kumpanyası Ankara'da "perde" dedi

Ankara Küçük Tiyatro'da sahnelenen "Hisseli Harikalar Kumpanyası" adlı müzikale sanatseverler yoğun ilgi gösterdi.



Tüm biletlerin tükendiği gösteride seyirciler, alkışlarıyla sanatçılara eşlik etti.



Ankara Devlet Tiyatrosu yapımı olan ve 11 Şubat'a kadar her gün sahnelenecek gösterinin tüm biletleri tükendi.



"Hisseli Harikalar Kumpanyası" Küçük Tiyatro'da 28 Şubat'ta da sahne alacak.

İlk kez 3 Mart 1980'de İstanbul Şan Sineması'nda Haldun Dormen'in yönetmenliğinde sahnelenen eser, yıllar içinde birçok kez farklı versiyonlarda seyirci karşısına çıktı.



Yurt içinde ve yurt dışında her yaştan seyircinin büyük beğeniyle izlediği müzikali, Ankara Devlet Tiyatrosu yapımı olarak Boğaçhan Sözmen yönetti.