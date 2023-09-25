Hitit şehri Kayalıpınar'ın 2024'te ziyarete açılacak

Kayalıpınar'da Sivas Müze Müdürlüğü'nce Almanya Marburg Philipps Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Vuslat Müller Karpe danışmanlığında ilk kez 2005'te başlatılan kazılar, aralıklarla devam ediyor.



Farklı dönemlerde yapılan kazılarda bugüne kadar eski Asur Ticaret Kolonileri, Hitit, Roma ve Bizans dönemlerine ait yapı izleri, Helenistik, Roma ve Erken Hristiyanlık dönemlerinden kalma mezarlar, Hitit krallarına, prenslerine ve görevlilerine ait çok sayıda mühür baskısı bulundu.

Koç Üniversitesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü Öğretim Üyesi ve Kazı Başkanı Doç. Dr. Çiğdem Maner, bölgede arkeolojik ve araştırma kazılarının yanı sıra Kayalıpınar'ı korumak ve gelecek nesillere aktarmak için de çaba sarf ettiklerini söyledi.