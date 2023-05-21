Hızlı ve Öfkeli 10 (Fast X) gişe rekoru kırabilir

Serinin 10. filminin ilk hafta sonunda dünya çapında 320 milyon dolar hasılat elde etmesi bekleniyor. Deadline'ın haberine göre, "Fast X", 2023 yılının en iyi ikinci açılışını yapan filmi olabilir. İlk sırada animasyon türündeki The Super Mario Bros. filmi yer alıyor.

Film, bu hasılat ile aynı zamanda Hızlı ve Öfkeli serisinin en iyi açılış yapan üçüncü filmi de olacak. "Fast X", 2019 yılından bu yana vizyona giren filmler içinde, Avatar: Suyun Yolu'ndan sonra, en iyi açılışı yapan ikinci film olacak.

Hızlı ve Öfkeli 10'un geçtiğimiz haftalarda gişenin zirvesine yerleşen Galaksinin Koruyucuları 3 ve The Super Mario Bros. filmlerini de geçeceği öngörülüyor.



FİLMİN FRAGMANI İÇİN TIKLAYIN

