Hollanda'da 500 yıllık tahta ayakkabı keşfedildi!
Hollanda'nın Alkmaar kentinde, yeraltı çöp konteyneri inşaatı sırasında 500 yıllık geleneksel tahta ayakkabı bulundu. 15. yüzyıldan kalma bir çöp alanında bulunan tahta ayakkabının günümüze kadar korunmuş olması uzmanları şaşırttı. Normalde sulak kırsal alanda ayakları kuru tutmak için kullanılan ayakkabıların şehir merkezinde bulunmasının, çok geniş bir kullanıma sahip olduğunu gösterdiği ifade ediliyor.
Hollanda, tahta ayakkabılarıyla dünya çapında tanınsa da, Alkmaar kentinde yapılan keşif, bu ikonik ayakkabıların bir zamanlar günlük yaşamda ne kadar yaygın olduğunu gözler önüne serdi.
Yaklaşık 30 kilometre kuzeybatısında yer alan Alkmaar'da, geçtiğimiz ay bir yeraltı çöp konteyneri inşaatı sırasında, 1450-1558 yılları arasında tuvalet ve çöplük olarak kullanılan bir çukurda tahta bir ayakkabı bulundu. Bu nadir keşif, hem tarihi hem de kültürel açıdan önemli bir bulgu olarak değerlendiriliyor.
Arkeolog Silke Lange, Reuters’a verdiği demeçte, "Genelde tahta ayakkabıları çiftçilerin tarla işleri sırasında kullandığını düşünürdük. Ancak bu keşif, bu tür ayakkabıların kentsel ortamlarda da yaygın bir şekilde kullanıldığını gösteriyor," ifadelerini kullandı.
Telegraph’a göre, bu tahta ayakkabı, Hollanda'da huş ağacından yapılmış olarak bulunan ilk örnek olma özelliği taşıyor. Ayrıca Hollanda ve Belçika'daki kazılarda bugüne kadar ortaya çıkarılan toplam 44 tahta ayakkabıdan biri. Arkeologlar, ayakkabının 15. yüzyılın sonlarına veya 16. yüzyılın başlarına tarihlendiğini belirtildi.
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