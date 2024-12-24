Hollanda'da 500 yıllık tahta ayakkabı keşfedildi!

Hollanda, tahta ayakkabılarıyla dünya çapında tanınsa da, Alkmaar kentinde yapılan keşif, bu ikonik ayakkabıların bir zamanlar günlük yaşamda ne kadar yaygın olduğunu gözler önüne serdi.

Yaklaşık 30 kilometre kuzeybatısında yer alan Alkmaar'da, geçtiğimiz ay bir yeraltı çöp konteyneri inşaatı sırasında, 1450-1558 yılları arasında tuvalet ve çöplük olarak kullanılan bir çukurda tahta bir ayakkabı bulundu. Bu nadir keşif, hem tarihi hem de kültürel açıdan önemli bir bulgu olarak değerlendiriliyor.

