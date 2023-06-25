Hollanda'da Ara Güler Fotoğraf Sergisi açıldı

Serginin ana eksenini Güler'in 1950'lere dayanan İstanbul fotoğraflarının oluşturduğu anlatan Bağcı, "Sergi dört bölümden oluşmaktadır. Birincisi 'ikonik', ikincisi 'tarihçi', üçüncüsü 'elçi' ve dördüncüsü de 'kişisel' bölümlerinden meydana gelmektedir" dedi. Ara Güler'in fotoğraflarının yanı sıra sanatçının yaptığı 3 orijinal kitap maketi, gazete yazılarının kupürleri, 1950-1980 arasında yerli ve yabancı basında yayınlamış röportajlarını içeren 20 efemeranın da sergide yer aldığını aktaran Bağcı, Güler'in "Kahramanın Sonu" adlı belgeselini de ziyaretçilerin seyredebildiğini dile getirdi.

ÜNLÜ FOTOĞRAFÇILARIN PORTRELERİ DE BULUNUYOR



Bağcı, serginin öne çıkan bölümleri arasında Ara Güler'in 1974'te ABD gezisi sırasında ziyaret ettiği ünlü fotoğrafçıların portrelerinden oluşan "Yaratıcı Amerikalılar" serisinin yer aldığını belirterek, "Bu bölümde Ara Güler'in kadrajından Alfred Hitchcock, Imogen Cunninham, Salvador Dali, Alexander Calder ve Ansel Adema'nın portrelerini görüyoruz. Bir de Imogen Cunninham tarafından çekilen Ara Güler portresi yer alıyor." dedi.



Ara Güler'in fotoğraf dünyasına ait özel anların ve öne çıkan eserlerinin de olduğu bir kitabın da yer aldığı sergi, 8 Kasım'a kadar Amsterdam'daki Foam Fotoğraf Müzesi'nde gezilebilecek.

