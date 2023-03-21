Hollanda'da geri dönüşüm fabrikasına çizilen resim 2022'nin en iyi duvar sanatı seçildi

"ESERİ ÇİZMEDEN ÖNCE ATIKLARI İNCELEDİK"

Van Leek "Eseri çizmeden önce atıkları inceledik. Dönüştürülmüş kağıt ve plastik poşetlerden yapılmış bir elbise giyen kadını çizdik. Böylece hiçbir şeyin çöp olmaması gerekir fikrini insanlara düşündürtmek istiyoruz" diye konuştu.



Van Leek, "Trashure" ismini verdikleri eserin adının İngilizce atık anlamına gelen "trash" ve hazine anlamına gelen "treasure" kelimelerinin birleşiminden meydana geldiğini anlatarak "Yaratıcı düşünürseniz atıkları çok farklı amaçlarla kullanabilirsiniz" diye konuştu.

"BİRİNCİ SEÇİLMEK SÜRPRİZ OLDU"



Binden fazla şehirden çok sayıda duvar sanatı eseri arasında yapılan oylamada her ülkenin en iyi eserinin seçildiğini aktaran Van Leek, "Bizim resmimizin Hollanda için aday gösterilmesi çok büyük bir onur. Yüzlerce resmin arasından 'Trashure'ün birinci gelmesi çok etkileyici. Birinci seçilmek sürpriz oldu" dedi.

Eserinin birinci seçilmesinin sebebinin içerisindeki "dönüşüm" ve "yenilenebilirlik" temaları olduğunu dile getiren Van Leek, "Resimdeki tüm unsurları arkadaki merkezde geri dönüştürülmeyi bekleyen malzemeler arasından toplayıp, fotoğrafladık ve bu resmin modelini stüdyomuzda hazırladıktan sonra aslını duvara çizdik. Çizimdeki gerçekçilik de birinci seçilmesinde önemli oldu diye düşünüyorum" dedi.

