Hollanda'da Türk sanatçı Kadan'ın fotoğrafı "Ünlüler Duvarı"na asıldı

Anadolu bestelerini Hollandaca'ya uyarlayarak gönülleri fetheden Kadan'ın fotoğrafı, Almelo'da doğan ve Almelo'ya katkı sunanların fotoğraflarının yer aldığı "Ünlüler Duvarı"na yerleştirildi. Fotoğrafın yerleştirildiği törene, Türkiye'nin Deventer Başkonsolosluk Özel Kalem Müdürü Hasan Şenok, Hollandalı ünlü komedyen Herman Finkers, Kadan'ın aile üyeleri ile çok sayıda Türk ve Hollandalı katıldı.



Törende konuşan Şenok, Kadan'ın geniş kitlelere ulaşan bir halk ozanı olduğunu söyledi. Şenok, "Onun şiirleri müziği ve sözleri yalnızca dinleyenlerin kalplerine dokunmakla kalmadı, aynı zamanda Almelo toplumuna sevgi, birlik ve umut aşılamaya devam etti." ifadesini kullandı.



Kadan'ı tanıyan herkesin samimiyet ve içtenliğini fark ettiğini anlatan Şenok, "Birkaç ay önce Kadan'ın adı, anısını yaşatmak için bir parka verildi. Şimdi de Kadan'ın siluetinin bu duvara asılması için buradayız. Bu anıt, onun hatırasını ve mirasını onurlandırmak için kalıcı bir sembol olacaktır." diye konuştu. Şenok, konuşmasını merhum Kadan'ın "Sevgi paylaşınca büyür" sözleriyle tamamladı.



Kadan'ın, Hollanda toplumu ve Almelo şehrine olan katkılarından bahseden Finkers de çocukluktan beri görme engelli olan Kadan'ın gönül gözüyle en derin duyguları görebildiğini söyledi. Kadan'ın kızı Ayşe Kadan, Ünlüler Duvarı'na genellikle Almelo'da doğanların fotoğraflarının asıldığını belirterek, "Babam, Kayseri doğumlu olmasına karşın Almelo'daki varlığı ve katkısı sayesinde onun da fotoğrafı bu duvarda yer aldı." dedi.



Ayşe Kadan, Almelo Belediyesi ve Türkiye'nin Deventer Başkonsolosluğunun verdiği destekle babasının anısını yaşatmaya devam edeceklerini dile getirdi. Almelo'da doğanların veya Almelo'daki yaşamları sürecinde önemli işlere imza atan kişilerin fotoğraflarının asıldığı "Ünlüler Duvarı"nda, Almelo'da doğan Türkiye'nin 2002 Dünya Güzeli Azra Akın ve Herman Finkers'ın da fotoğrafı yer alıyor.