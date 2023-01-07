Hollanda'da 'Yuvaya Dönüş' temalı ışık festivali

Hollanda’nın Utrecht kentinde tren istasyonlarının merkezi olan tren garı etrafında “Yuvaya Dönüş” temalı ışık sanat festivali gerçekleştirildi.

Unchain The Tigers Vakfınca bu yıl 2'ncisi düzenlenen “I Light U” isimli festivalde yansıtılan ışık gösterileri halkın izlenimine sunuldu.

'Yuvaya Dönüş' temalı ışık sanat festivalinde temaya anlam veren ışıkla yansıtılan sanat eserleri, Hollandalı ve yabancı sanatçılar tarafından hazırlandı.



Öğrencilerin, çalışanların, seyahat edenlerin ve mültecilerin eve dönüşlerini, kendilerini evde hissetmelerini, evden uzakta bir ev bulmalarını anlatan eserlerin sunulduğu festival, 29 Ocak'a kadar devam edecek.



Ziyaretçiler, kentin farklı noktalarına yerleştirilmiş eserleri 17.00-23.00 saatlerinde festival için kurulan özel platformlarda izleme imkanı buluyor.