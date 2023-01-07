Hollanda'da 'Yuvaya Dönüş' temalı ışık festivali

Hollanda'nın Utrecht kentinde “Yuvaya Dönüş” temalı ışık sanat festivali düzenlendi.

Hollanda'da 'Yuvaya Dönüş' temalı ışık festivali

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Brüksel’de ışık festivali başladı

Hollanda’nın Utrecht kentinde tren istasyonlarının merkezi olan tren garı etrafında “Yuvaya Dönüş” temalı sanat festivali gerçekleştirildi.

Unchain The Tigers Vakfınca bu yıl 2'ncisi düzenlenen “I Light U” isimli festivalde yansıtılan ışık gösterileri halkın izlenimine sunuldu.

Hollanda'da 'Yuvaya Dönüş' temalı ışık festivali - 1

'Yuvaya Dönüş' temalı ışık sanat festivalinde temaya anlam veren ışıkla yansıtılan sanat eserleri, Hollandalı ve yabancı sanatçılar tarafından hazırlandı.

Hollanda'da 'Yuvaya Dönüş' temalı ışık festivali - 2

Öğrencilerin, çalışanların, seyahat edenlerin ve mültecilerin eve dönüşlerini, kendilerini evde hissetmelerini, evden uzakta bir ev bulmalarını anlatan eserlerin sunulduğu , 29 Ocak'a kadar devam edecek.

Ziyaretçiler, kentin farklı noktalarına yerleştirilmiş eserleri 17.00-23.00 saatlerinde festival için kurulan özel platformlarda izleme imkanı buluyor.

Hollanda'da 'Yuvaya Dönüş' temalı ışık festivali - 3

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