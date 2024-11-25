Hollandalı caz grubu AVA Trio Ankara'da konser verdi

Kültür ve Turizm Bakanlığının desteğiyle Caz Derneği tarafından düzenlenen festival, konser, söyleşi, sergi ve çeşitli etkinliklerle devam ediyor. Açılışı 20 Kasım'da Kerem Görsev Trio konseriyle yapılan festivalde, Hollandalı caz grubu AVA Trio da müzikseverlerle buluştu.

Grubun kontrbasçısı Esat Ekincioğlu, konserin ardından yaptığı açıklamada, festivalde bulunmaktan büyük memnuniyet duyduğunu ve 4 yıldır festivale katılmak için büyük çaba sarf ettiğini söyledi.



Ekincioğlu, grubu 2015 yılında kurduklarını, bugüne kadar 4 albüm çıkarttıklarını ve farklı ülkelerde 160 konser verdiklerini belirterek, "Bu yıl da Türkiye-Hollanda dostluğunun 100. yılı kapsamında Hollanda Büyükelçiliğinin desteğiyle 14 konserlik turne için Türkiye'ye geldik. Burada olmaktan çok memnunum. Türkiye müthiş bir ülke. Ülkemizin yaratıcı müziğe çok aç olduğunu düşünüyorum. Türkiye'de caz potansiyeli çok yüksek." dedi.