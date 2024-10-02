Hollandalı sanatçılar Gazze’deki soykırım hakkında konuştu: Tüm dünya bunu izliyor, kimse bir şey yapmıyor

Hollandalı sanatçılar, İsrail’in başta Gazze olmak üzere Filistin topraklarında işlediği suçlar karşısında yeterince ses çıkarılmadığını belirterek, bazı sanatçıların Filistinli mağdurlar için ses çıkarmaya korktuklarını söyledi. Hollandalı aktris Katja Schuurman, komedyen Najib Amhali, aktris Isa Hoes ve sunucu Fernando Halman, Filistinlilerle dayanışma için katıldıkları eylemde AA muhabirine açıklamalarda bulundu.



Sanatçılar, İsrail’in Filistin topraklarındaki suçlarına karşı yeterince tepki verilmediğine işaret ederek, özellikle sanat camiasındakilerin Filistinli siviller için seslerini yükseltmeleri gerektiğini dile getirdi.



FİLİSTİN’İ SAVUNDUĞUNUZDA TEPKİ GELİYOR

Aktris Schuurman, Gazze’deki soykırımın başlamasından bu yana geçen sürede her gün korkunç hikayeler ve manzaralarla karşılaştıklarını ifade ederek, "Bu soykırımı durduramayacağımıza ya da durdurmaya istekli olmadığımıza inanıyorum. ABD'nin, (İsrail’e) halen silah veriyor olması utanç verici." dedi.



İsrail’in çocukları bombalamasının meşru müdafaa olmayacağını kaydeden Schuurman, "Hayatlarına başlayamadan ölen o çocukları, kadınları, erkekleri görmek kalbimi kırıyor. Ölen her masum insan yürek parçalayıcı ve gereksiz." diye konuştu. Schuurman, Filistinlileri savunan paylaşım yaptığında kendisine ciddi tepki gösterildiğini anlatarak, şöyle devam etti:



"Instagram’ımda Gazze ve Lübnan'daki insanların sesini duyurmak için burada olacağımı söylesem, gerçekten şiddetli tepkiler alıyorum. Sanki 'deliymişim, anlamıyormuşum, İsraillilerin öldürülmesinden yanaymışım' gibi şeyler söyleniyor. Tabii ki hayır. Ben sadece yaşamdan yanayım. Her masum insanın öldürülmesine karşıyım. Pek çok sanatçı bu tür olumsuz tepkilerden korktuğu için sessiz kalıyor. Ben sessiz kalmak istemiyorum."



Bölgedeki durumun giderek kötüleştiğini ve gerilimin tırmandığını, Batılı ülkelerin liderlerinin bu duruma son verebilecek güçte olduğunu ve savaşı durdurmak zorunda olduklarını vurgulayan Schuurman, sözlerini şöyle sürdürdü:



"İsrail’in, tüm Hamas ve Hizbullah üyelerini öldürmeye çalışması anlamsız. Öldürdüğünüz her Hamas ya da Hizbullah mensubu yerine yeni birisi gelecektir. Para ve güç insanları yozlaştırıyor ve dünyadaki tüm liderlere şunu söylemek istiyorum, aynada kendinize bakabilmeli ve doğru şeyi yaptığınızı söyleyebilmelisiniz. Korkarım ki pek çok insan aynaya bakıp gerçekten doğru şeyi yaptıklarını hissedemiyor. Bunun sona ermesi gerekiyor ve şiddet hiçbir şeyi çözmeyecek, Hamas ya da Hizbullah'ı silemezsiniz."



"TÜM DÜNYA BUNU İZLİYOR, KİMSE BİR ŞEY YAPMIYOR"

Fas asıllı komedyen Amhali de 7 Ekim’den bu yana geçen süre için "korkunç bir yıldı" diyerek, "Bu yıl gördüğüm şeyler hayatım boyunca görmediğim şeylerdi. Çocuklara, sıradan insanlara yaptıkları şey iğrenç. Ayrıca neyin iğrenç olduğunu da biliyor musunuz; tüm dünya bunu izliyor, kimse bir şey yapmıyor." ifadesini kullandı.



Sinema, sanat ve televizyon dünyasındaki ünlüler ile firmaların Filistinliler için ses çıkarmaları gerektiğini belirten Amhali, "Eğer platformunuzda acı çeken insanlar için bir şey yapmıyorsanız, platformunuz benim için bir hiçtir. Sanatçıların daha yüksek sesle Gazze’deki acılara karşı durmaları gerekiyor. Biliyorum ki sözünüzü başka yerlere çekenler olacak ama yine de bu çok önemli. Sesinizi yükseltin. İsrailli ya da Filistinli olmak zorunda değilsiniz, sadece Filistin'de değil Lübnan'da da neler olup bittiğini görmek için insan olmanız yeterli. Uyanın ve bu korkunç şeyi şimdi durduralım." şeklinde konuştu.