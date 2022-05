Hollandalı senfonik metal grubu Epica Türkiye'ye geliyor

Hollandalı senfonik metal grubu Epica, İstanbul KüçükÇiftlik Bahçe’de, 9 Haziran'da metal fırtınası estirmeye geliyor. Epica, yeni albümü Omega’nın lansmanı kapsamında İstanbul’daki konserini URU ve Epifoni ortak organizasyonuyla gerçekleştirecek.



Bundan altı yıl önce KüçükÇiftlik Park’ta hafızalardan silinmeyen bir konsere imza atan Epica, yeni konserinde metal tutkunlarına görkemli bir gece yaşatacak.

2003 yılında gitarist ve vokalist Mark Jansen'ın After Forever adlı gruptan ayrılmasının ardından kurulan Epica, ilk albümü The Phantom Agony ile güçlü bir çıkış yakalayarak kısa sürede ününü Hollanda dışında da duyurdu. Epica, 2009 yılındaki Desing Your Universe albümü ile tüm dünya çapında zirveyi yakaladı.