Hollywood filmlerinde Çin etkisi artıyor

Çinli firmalar, son yıllarda Hollywood firmalarının hisselerini satın alarak bu firmalar üzerinde söz sahibi oldu.



Çin'in sinema sektöründen pay almaya çalışan yabancı şirketler de Pekin yönetimiyle ters düşmemek için filmlerin oyuncu, senaryo ve diyalog gibi içeriklerinde değişikliğe gidiyor.



Çin'in 1980'lerde uyguladığı dışa açılım politikasıyla yabancı sinema yapımlarına kapıları aralamasının ardından 1993 yapımı "Kaçak" filmi 1994'te Çinli seyirciyle buluşan ilk Hollywood filmi oldu. Çin hükümeti, 1994'ten bu yana ülkede yayınlanacak yıllık yabancı film sayısına kota uyguladı.



1994'ten 1999'a kadar yıllık 10 filme izin verilirken Çin'in 1999'da Dünya Ticaret Örgütü'ne katılımıyla birlikte kota 20'ye çıkarıldı. 2012'de yıllık 34 filme yükseltilen kota, Pekin yönetiminin 2016'dan bu yana kültürel değişimi teşvik etmeye yönelik tutumu nedeniyle bazı yıllar 40'a yaklaştı.



ÇİNLİ FİRMALAR ABD'Lİ ŞİRKETLER İÇİN MİLYARLARCA DOLAR ÖDEDİ



Ülkede sinema sektörünün kalkınması için yatırımlar yapan Çin'de sinema salonu sayısı geçen yıl itibariyle 80 bini aşarken, Çinli şirketler de Hollywood çatısı altındaki film yapımcısı şirketlerin hisselerini çoğunu veya tamamını satın almak için harekete geçti.



Bu bağlamda Çinli eğlence ve gayrimenkul devi Dalian Wanda Group firması, 2015'te "Jurassic World" filmlerinin yapımcısı "Legendary Entertainment" firmasını 3,5 milyar dolara satın aldı.



Çin'in metal üretim firmalarından Anhui Xinke New Materials de 2016'da "Ölümcül Tuzak ve Sınırsızlar Kulübü" gibi Oscar ödüllü filmlerin yapımcısı "Voltage Pictures"un hisselerinin yüzde 80'ini 351 milyon dolara devraldı.



Tang Media Partners firması ise ABD'li aktör Mel Gibson'un rol aldığı "Savaş Vadisi" başta olmak üzere çok sayıda filmin yapımcısı "IM Global" firmasının hisselerinin çoğunu satın aldı.



Çin'de sağlık, sigorta ve turizm alanlarında faaliyetleriyle tanınan Fosun International da 2014'te "Studio 8" firmasının çoğunluk hisselerini 200 milyon dolara aldı.



HOLLYWOOD, ÇİN'İ RAHATSIZ EDECEK SENARYO VE UNSURLARI DEĞİŞTİRİYOR



Çin, satın aldığı firmalar üzerinden Hollywood'da etkilerini artırırken, Hollywood çatısı altındaki yapımcı şirketler de yıllık yaklaşık 8 milyar dolar gişe hasılatına ulaşan Çin'in sinema pazarından pay almak için Pekin yönetimini rahatsız edecek oyuncu, senaryo, diyalog veya sahneleri çıkarmak durumunda kalıyor. Aksi halde film Çin'de gösterime giremiyor.



Bu çerçevede ilki 1994'te çekilen ve başrol oyuncusunun bir sahnede giydiği montta Japonya ile Tayvan bayrakları yer alan "Maverick" filminin bu yıl "Top Gun: Maverick" adıyla yeniden çekilen versiyonunda bu bayraklara yer verilmedi.