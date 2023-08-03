Hollywood grevinde müzakere için tekrar masaya oturma kararı

Oyuncu ve yazarları buluşturan 63 yılın en büyük Hollywood grevinde yeni bir gelişme yaşanıyor. Sinema ve Televizyon Yapımcıları Birliği ile Amerika Yazarlar Birliği'nin yeniden pazarlık masasına oturacağı belirtildi.



Amerika Yazarlar Birliği, senaryo yazarlarına gönderdiği e-postada, stüdyolar adına müzakere yürüten Carol Lombardini’nin cuma günü müzakerelere devam etmek için bir toplantı talep ettiğini bildirdi.



Bu görüşme, mayıs ayı başında başlayan çıkmazdaki ilk hamleyi temsil ediyor.



1960'tan bu yana ilk kez gerçekleşen Hollywood grevinde binlerce oyuncu ve yazar, maaş artışı ve yapay zekaya karşı iş güvencesi istiyor.



Hollywood'daki ilk büyük grev Tony Curtis'in başını çektiği sendika ile 1960 yılında yapılmış, Curtis çalışma şartlarının iyileştirilmesi konusunda dönemin başkanı Ronald Reagan ile Oval Ofis'te görüşmüştü. Sean Penn greve destek eyleminde Haberi Görüntüle