Hollywood grevine İngiltere'den destek

Hollywood'da 63 yıl sonra ilk kez hem senaristler hem de oyuncular aynı anda grevde. Beyaz Perde Aktörleri Derneği ve Amerikan Televizyon ve Radyo Sanatçıları birliği'nin (SAG-AFTRA) grevi başlatmasıyla birlikte yüzlerce oyuncu ve yazar, maaş düzenlemesi ve yapay zekaya karşı iş güvencesi konusunda yapılan görüşmelerin sonuçsuz kalması üzerine ellerinde pankartlarla sokağa döküldü. Dev yapımların setlerini durduran greve İngiltere'den destek geldi.
İngiltere'deki oyuncular birliği Equity, SAG-AFTRA'nın grevini desteklemek için cuma günü iki miting düzenleyeceğini duyurdu.
Equity'nin Twitter hesabından dün yapılan paylaşımda şu ifadeler yer aldı:
"Kardeş sendikamız ABD'de grevde, adil bir sözleşme için mücadele ediyor ve burada Birleşik Krallık'ta karşılaştığımız sorunların aynılarıyla karşı karşıyalar. Dayanışmamızı sergilemek ve patronlara sendikaların bu mücadeleyi kazanmaya hazır olduğunu göstermek için 21 Temmuz Cuma günü saat 12.00'de bize katılın!"
DESTEK MİTİNGİ YASAL, DESTEK GREVİ YAS DIŞI
Equity'nin internet sitesinde, "Mücadelelerinde arkadaşlarımız ile sarsılmaz bir dayanışma içindeyiz ve İngiltere'nin grevi kırmak veya baltalamak için bir arka kapı olmasına izin vermeyeceğiz" denildi.
İki gösterinin eş zamanlı olarak düzenleneceği belirtilirken, birinin BBC'nin önemli bir üssünün bulunduğu Manchester'daki Media City'de, diğerinin ise Londra'nın sinema merkezi Leicester Meydanı'nda olacağı bildirildi.
13 Temmuz'daki tarihi grevin ardından SAG-AFTRA ile dayanışmasını sunan ilk kuruluşlar arasında yer alan, İngiltere'de yaklaşık 50 bin üyesi bulunan Equity, grevle dayanışma amacıyla mitingler düzenleyebilse de, Birleşik Krallık yasalarına göre bir destek grevi çağrısı yapması yasa dışı.
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