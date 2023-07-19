Hollywood grevine İngiltere'den destek

Hollywood'da 63 yıl sonra ilk kez hem senaristler hem de oyuncular aynı anda grevde. Beyaz Perde Aktörleri Derneği ve Amerikan Televizyon ve Radyo Sanatçıları birliği'nin (SAG-AFTRA) grevi başlatmasıyla birlikte yüzlerce oyuncu ve yazar, maaş düzenlemesi ve yapay zekaya karşı iş güvencesi konusunda yapılan görüşmelerin sonuçsuz kalması üzerine ellerinde pankartlarla sokağa döküldü. Dev yapımların setlerini durduran greve İngiltere'den destek geldi.

İngiltere'deki oyuncular birliği Equity, SAG-AFTRA'nın grevini desteklemek için cuma günü iki miting düzenleyeceğini duyurdu.

Equity'nin Twitter hesabından dün yapılan paylaşımda şu ifadeler yer aldı:



"Kardeş sendikamız ABD'de grevde, adil bir sözleşme için mücadele ediyor ve burada Birleşik Krallık'ta karşılaştığımız sorunların aynılarıyla karşı karşıyalar. Dayanışmamızı sergilemek ve patronlara sendikaların bu mücadeleyi kazanmaya hazır olduğunu göstermek için 21 Temmuz Cuma günü saat 12.00'de bize katılın!"