Hollywood oyuncusu Michael Alaimo 86 yaşında hayatını kaybetti

Michael Alaimo’nun ölümü, kızı Gabriella Alaimo Thomas tarafından Variety dergisine doğrulandı. Ölüm nedeni henüz kesinleşmezken, resmi açıklamada oyuncunun "huzur içinde yaşamını yitirdiği" belirtildi.



Alaimo, 60 yıllık kariyerinde sinema ve televizyon dünyasına kadar birçok alanda iz bıraktı. En çok bilinen yapımları arasında 1996 yapımı Space Jam ve Oscar’a aday gösterilen 1979 yapımı The China Syndrome yer alıyor. Oyuncu, Mr. Mom ve All I Want for Christmas gibi filmlerde de kamera karşısına geçti.



Usta oyuncunun rol aldığı diziler arasında ise Cheers, The Wonder Years, Scrubs, Barney Miller, Mr. Belvedere, Hill Street Blues ve Betty White’s Off Their Rockers gibi yapımlar bulunuyor.



Sanat hayatına Brooklyn College’da tiyatro eğitimi alarak başlayan Alaimo, 1961-1964 yılları arasında Central Park'ta Joseph Papp’ın yürüttüğü NY Shakespeare projesinde de yer aldı.



San Francisco’ya taşındıktan sonra Vietnam Savaşı karşıtı F.T.A. adlı gösteriyle turneye çıkan Alaimo, 1973 yılında Los Angeles’a yerleşti. Burada The Six Million Dollar Man, Cannon ve Harry O gibi dizilerle kariyerinde önemli bir çıkış yakaladı.



Alaimo'nun son projesi; Michael Madsen, Harry Dean Stanton ve Eric Roberts gibi isimlerle birlikte rol aldığı biyografik drama Sinatra! Eternity oldu.