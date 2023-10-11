Hollywood senaristleri grevi bitiren sözleşmeyi imzaladı: Şartlar netleşti

Mayıs ayında senaristlerin başlattığı greve oyuncular da eklenince Hollywood tarihinin en büyük grevi yaşandı. İzlenme rekorları kıran şovlar, dev bütçeli diziler ve filmlerin setleri bir bir ertelendi, gösterim tarihleri ileri atıldı, sektör durma noktasına geldi. Ancak 150 gün süren maaş ve yapay zekaya karşı iş güvencesi grevi, Amerika Yazarlar Birliği (WGA) ile Sinema ve Televizyon Yapımcıları Birliği'nin (AMPTP) anlaşmasıyla sona erdi.

Amerika Yazarlar Birliği, Hollywood tarihindeki en uzun iş anlaşmazlıklarından birini resmen sona erdiren yeni sözleşmesini onaylamak için ezici bir çoğunlukla oy kullandı. 8 bin 525 üyenin 8 bin 435'i sözleşmeye "evet" oyu verdi. Bu da sendikanın yüzde 99'unun sözleşme şartlarını onayladığı anlamına geliyor.

Sendika, yeni sözleşmenin ilk yılında asgari oranlarda yüzde 11'lik bir artış istiyor. Stüdyolar, hem yazarlara hem de yönetmenlere sağlanan artışları yüzde 5 ile sınırlamaya çalışıyor.