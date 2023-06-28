Hollywood Şöhretler Kaldırımı’nda yıldız sahibi olacak isimler belli oldu

Dünyaca ünlü isimlerin Hollywood Bulvarı’nda yıldız sahibi olduğu Şöhretler Kaldırımı’nda 2024 yılında kimlerin onurlandırılacağı açıklandı.

"Her Şey Her Yerde Aynı Anda" filmindeki performansıyla En İyi Kadın Oyuncu Oscar'ını kazanan Asyalı oyuncu Michelle Yeoh, Şöhretler Kaldırımı'nda yıldız sahibi olacak.