Hollywood Şöhretler Kaldırımı’nda yıldız sahibi olacak isimler belli oldu

Dünyaca ünlü isimlerin Hollywood Bulvarı’nda yıldız sahibi olduğu Şöhretler Kaldırımı’nda 2024 yılında kimlerin onurlandırılacağı açıklandı.
"Her Şey Her Yerde Aynı Anda" filmindeki performansıyla En İyi Kadın Oyuncu Oscar'ını kazanan Asyalı oyuncu Michelle Yeoh, Şöhretler Kaldırımı'nda yıldız sahibi olacak.
Marvel serisinin filmlerinden olan "Black Panther" filminde başrolde oynayan ve 2020 yılında hayatını kaybeden ABD'li aktör Chadwick Boseman da Şöhretler Kaldırımı'nda onurlandırılacak.
İşte 2024 yılında yıldız sahibi olacak isimler listesi:
Brandy Norwood
Charles Fox
Darius Rucker
Def Leppard
Dr. Dre
Glen Ballard
Gwen Stefani
Sammy Hagar
Toni Braxton
Chadwick Boseman
Chris Pine
Chris Meledandri
Christina Ricci
Gal Gadot
Kevin Feige
Maggie Gyllenhaal
Michelle Yeoh
Eugene Levy
Jim Nantz
Ken Jeong
Kerry Washington
Mario Lopez
Michael Schur
Sheryl Lee Ralph
Raúl De Molina & Lili Estefan
Otis Redding (posthumous)
Jane Krakowski
Billie Jean King
Carl Weathers
Angie Martinez
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