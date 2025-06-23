Hollywood yıldızı Jennifer Aniston: Çalışmamak için kendimi zorluyorum
Bu Nasıl Aile, Marley ve Ben, Sürpriz Baba, Gizemli Cinayet, Hayatım Yalan ve Friends gibi yapımlarla tanınan Jennifer Aniston işkolik olduğunu itiraf etti.
Friends dizisiyle akıllarda yer eden Hollywood yıldızı Jennifer Aniston kariyerine dair dikkat çekici açıklamalarda bulundu.
People dergisine konuşan 56 yaşındaki oyuncu, "Biraz işkoliğim, bu yüzden seyahat etmek ve çalışmamak için kendimi zorluyorum." ifadelerini kullandı.
Hollywood'un en çok talep gören isimlerinden biri olan Aniston, "Dinlenmeye çalışıyorum çünkü gerçekten birkaç yıldır çok yoğun çalışıyorum." diyerek kendisine zaman ayırmaya çalıştığını söyledi.
Özel hayatı ve işi arasında denge kurmakta "iyi" olmadığını belirten yıldız, mükemmel bir günün tanımını yaptı. Aniston "Programımın tamamen boş olması. Hiçbir planım olmamalı. O zaman mükemmel bir gün olurdu." dedi.
Oyuncu son olarak The Morning Show adlı dizide rol aldı. Oyuncu, dizinin 4. sezonuyla ekranlara geri dönecek.
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