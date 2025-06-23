Hollywood yıldızı Jennifer Aniston: Çalışmamak için kendimi zorluyorum

Friends dizisiyle akıllarda yer eden Hollywood yıldızı Jennifer Aniston kariyerine dair dikkat çekici açıklamalarda bulundu.

People dergisine konuşan 56 yaşındaki oyuncu, "Biraz işkoliğim, bu yüzden seyahat etmek ve çalışmamak için kendimi zorluyorum." ifadelerini kullandı.



Hollywood'un en çok talep gören isimlerinden biri olan Aniston, "Dinlenmeye çalışıyorum çünkü gerçekten birkaç yıldır çok yoğun çalışıyorum." diyerek kendisine zaman ayırmaya çalıştığını söyledi.