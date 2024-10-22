Hollywood yıldızı Michael Newman 68 yaşında hayatını kaybetti
Hollywood yıldızı Michael Newman, 68 yaşında hayatını kaybetti. "Sahil Güvenlik" dizisiyle ünlenen oyuncu Michael Newman parkinson ile mücadele ediyordu.
1990'lı yılların ünlü dizisi Sahil Güvenlik'te (Baywatch) David Hasselhoff, Pamela Anderson ve Carmen Electra gibi yıldızlarla birlikte rol alan Michael Newman, hayatını kaybetti.
Newman, “Baywatch – Malibu'nun Cankurtaranları”nın 150 bölümünde yer aldı. Dizinin tanınmış oyuncuları arasında tek gerçek cankurtaran oydu. 2006 yılında kendisine parkinson hastalığı teşhisi konuldu.
11 sezon boyunca devam eden ve 2000'lerin başında final yapan dizi, Los Angeles sahillerinde devriye gezen cankurtaran ekibinin başından geçen olayları konu ediniyordu.
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