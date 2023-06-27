Hollywood yıldızı Ryan Reynolds Formula 1 takımına 200 milyon dolar yatırım yaptı

Deadpool karakteriyle kariyerinde büyük bir sıçrama yaşayan Hollywood yıldızı Ryan Reynolds, daha önce futbol takımı almasıyla gündeme gelmişti. Oyuncu şimdi de Formula 1 takımlarıyla ilgileniyor.
46 yaşındaki Reynolds, Alpine F1 takımına 200 milyon dolardan fazla yatırım yaptı. Formula 1 sitesinde "Maximum Efforts Investments" adlı şirketi olan oyuncunun takıma hisse karşılığı yatırım yaptığı duyuruldu.
Alpine F1 takımının, Formula 1'in lider takımlarıyla arasındaki mesafeyi kapatmak istediği ve bunu Reynolds ve şirketi sayesinde yapacağı belirtildi.
Ryan Reynols, Rob McElhenney ve Michael B. Jordan'ın ortak olduğu "Maximum Efforts Investments" şirketi, takıma toplamda 218 milyon dolar yatırım yaptı.
Alpine F1 takımında Esteban Ocon ve Pierre Gasly gibi isimler yer alıyor.
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