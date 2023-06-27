Hollywood yıldızı Ryan Reynolds Formula 1 takımına 200 milyon dolar yatırım yaptı

Deadpool karakteriyle kariyerinde büyük bir sıçrama yaşayan Hollywood yıldızı Ryan Reynolds, daha önce futbol takımı almasıyla gündeme gelmişti. Oyuncu şimdi de Formula 1 takımlarıyla ilgileniyor.

46 yaşındaki Reynolds, Alpine F1 takımına 200 milyon dolardan fazla yatırım yaptı. Formula 1 sitesinde "Maximum Efforts Investments" adlı şirketi olan oyuncunun takıma hisse karşılığı yatırım yaptığı duyuruldu.