Hollywood'da grev: Stüdyolarla görüşmeler başladı

YAZARLARA OYUNCULAR DA KATILDI

Senaristlerin devam eden grevine daha sonra oyuncular da dahil oldu. Beyaz Perde Aktörleri Derneği ve Amerikan Televizyon ve Radyo Sanatçıları birliği (SAG-AFTRA), maaş ve yapay zekaya karşı iş güvencesi konusunda yapılan görüşmelerin sonuçsuz kaldığını duyurdu ve greve gittiklerini açıkladı. Böylece 1960'lardan beri ilk kez hem Hollywood yazarları hem de senaristler greve başlamış oldu.