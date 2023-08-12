Hollywood'da grev: Stüdyolarla görüşmeler başladı

Amerikan Senaristler Birliği (WGA), mayıs ayında 11 bin 500 üyesinin stüdyo şirketleri ile yapılan ücret görüşmelerinin başarısızlıkla sonuçlanmasının ardından greve gideceğini duyurmuştu.
Senaristlerin grev kararı, Disney ve Netflix’in de aralarında olduğu 350'den fazla yapım şirketinin temsilcisi Amerikan Sinema Filmleri Derneği (MPAA) ile yapılan ücretlerin ve kar paylaşımının artırılmasına ilişkin görüşmelerin başarısızlıkla sonuçlanmasının ardından gelmişti.
YAZARLARA OYUNCULAR DA KATILDI
Senaristlerin devam eden grevine daha sonra oyuncular da dahil oldu. Beyaz Perde Aktörleri Derneği ve Amerikan Televizyon ve Radyo Sanatçıları birliği (SAG-AFTRA), maaş ve yapay zekaya karşı iş güvencesi konusunda yapılan görüşmelerin sonuçsuz kaldığını duyurdu ve greve gittiklerini açıkladı. Böylece 1960'lardan beri ilk kez hem Hollywood yazarları hem de senaristler greve başlamış oldu.
GÖRÜŞMELER BAŞLADI
En son 2007 yılında greve giden Amerikan Senaristler Birliği (WGA), stüdyolarla müzakerelere başladıklarını duyurdu. Variety'nin haberine göre dün stüdyolarla buluşan Birlik, greve başladıkları mayıs ayından beri ilk kez müzakerelere başladı.
Amerikan Senaristler Birliği "Gelen teklifleri değerlendireceğiz ve gelecek hafta cevap vereceğiz" dedi. Birlik başkanı Carol Lombardini, dün gerçekleşen görüşmede "İnsanlar işlerine geri dönmek istiyor" diyerek gerekli koşulların kısa sürede sağlanması gerektiğine vurguda bulundu.
Senarislerin başlattığı ve sonrasında oyuncuların da dahil olduğu grev, yapımların ertelenmesine, hatta Emmy Ödülleri'nin ertelenmesine sebep oldu.
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