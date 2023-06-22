Hollywood'da grev yapan senaristler Los Angeles'ta protesto düzenledi

Amerikan Senaristler Birliği'nin (WGA) başlattığı grev yaklaşık 50 gündür devam ederken, çok sayıda Hollywood senaristi Los Angeles'ta gösteri düzenledi. İş garantisi ve maaş güvencesi talebiyle Los Angeles'ta gerçekleştirilen protestoda 1000'e yakın senarist bir araya geldi.
Burada konuşan Amerikalı senarist ve komedyen Adam Conover, "açgözlülüğün kurumsallaştığı Hollywood'da sürdürülebilir iş" talebiyle mücadeleye devam ettiklerini söyledi. Hollywood’un senaristler olmadan ayakta kalamayacağına işaret eden Conover, "Biz olmadan hiçbir şeyleri olmazdı" ifadesini kullandı.
Senaristler, pek çok aktörün ve çalışanın desteklediği, 50 gündür devam eden grevin başarıyla sonuçlanacağına inanıyor.
HOLLYWOOD'DA SENARİSTLERİN GREVLERİ
Yıllık dizi ve film üretiminde hızlı artışın yaşandığı son yıllarda senaristler, daha zor şartlar altında çalıştıklarını ve bunun karşılığında daha az ücret aldıklarını söylüyor.
WGA tarafından 2 Mayıs'ta başlatılan grevin, film gösterimlerinde gecikmeye yol açabileceği belirtilmişti.
Senaristler, en son 2007'de greve gitmiş ve çalışanların 100 günlük iş bırakmaları yaklaşık 2 milyar dolar zarara yol açmıştı.
FİLMLER ERTELENDİ
Öte yandan, birçok yapım senaristlerin grevi nedeniyle erteleniyor. Disney aralarında "Avatar", "Star Wars" ve "Avengers"ın devam filmlerinin de bulunduğu birçok yapımın vizyon tarihini erteledi.
WGA'nın 11 bin 500 üyesinin stüdyo şirketleri ile yapılan ücret görüşmelerinin başarısızlıkla sonuçlanmasının ardından gittiği grev 7. haftasına giderken, yapım devi Disney'den bir duyuru geldi.
Buna göre, daha önce vizyon tarihi 19 Aralık 2025 olarak açıklanan Star Wars'ın yeni filminin tarihi 22 Mayıs 2026'ya ertelendi.
Aralık 2024'te vizyona girmesi planlanan Avatar 3 Aralık 2025'te, Avengers'ın yeni filmi ise Şubat 2025 yerine Ocak 2026'da yayımlanacak.
SON GREV 2 MİLYAR DOLAR ZARAR ETTİRDİ
WGA tarafından 2 Mayıs'ta başlayan grevin, film gösterimlerinde gecikmeye yol açabileceği belirtilmişti.
Senaristler en son 2007'de greve gitmiş ve çalışanların 100 günlük iş bırakmaları yaklaşık 2 milyar dolar zarara yol açmıştı.
Yıllık dizi ve film üretiminde hızlı artışın yaşandığı son yıllarda senaristler, daha zor şartlar altında çalıştıklarını ve bunun karşılığında daha az ücret aldıklarını söylüyor
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