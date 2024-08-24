Hollywood'da yapay zeka: "Megapolis" fragmanında sahte alıntılar kullanıldı

"Baba" serisinin efsane yönetmeni Francis Ford Coppola'nın uzun süredir üzerinde çalıştığı tutku projesi "Megalopolis" için geri sayım başladı. Merakla beklenen filmin yeni fragmanı tepki çekti. Yayınlanan fragmanda ünlü film eleştirmenlerinin alıntılarına yer verildi ancak alıntıların uydurma olduğu ortaya çıktı.

Kaynaklar Variety'ye, Lionsgate veya Egan'ın sahte alıntıları kullanmak niyetinde olmadığını ancak Egan tarafından sağlanan ifadelerin uygun şekilde incelenmesinde ve gerçekliğinin kontrol edilmesinde bir hata olduğunu söyledi.

Eleştirmenlerin alıntılarının yapay zeka kullanılarak yapıldığı ortaya çıktı.



Çarşamba sabahı yayınlanan fragman, Coppola'nın son filmini, daha önceki şaheserleri "The Godfather" ve "Apocalypse Now" gibi zamanın ötesinde bir sanat eseri olarak konumlandırmayı amaçlıyordu.



MEGALOPOLIS HAKKINDA



Başrollerinde Adam Driver, Forest Whitaker, Nathalie Emmanuel, Jon Voight, Laurence Fishburne, Aubrey Plaza, Shia LaBeouf, Chloe Fineman, Kathryn Hunter ve Dustin Hoffman gibi isimlerin yer aldığı "Megalopolis" 27 Eylül'de ABD'de vizyona girecek.



Cannes Film Festivali'nde dünya prömiyerini yapan 135 dakikalık film, yıkıcı bir felaketin ardından New York'u bir ütopya olarak yeniden inşa etmek isteyen bir mimarın hikayesini konu alıyor.