Hollywood'daki grev esnasında bir dublör kendini ateşe verdi

63 yıl sonra ilk kez Hollywood'da hem senaristler hem de oyuncular aynı anda grevde. Mayıs ayında greve başlayan yazarlara, oyuncular da dahil olmuştu. Beyaz Perde Aktörleri Derneği ve Amerikan Televizyon ve Radyo Sanatçıları Birliği (SAG-AFTRA) maaş ve yapay zekaya karşı iş güvencesi konusunda görüşmelerin sonuçsuz kalması nedeniyle grev başlatmıştı.
Hollywood camiasından birçok oyuncu elinde pankartlarla greve katılmış ve eşitsizliğe dikkat çekmişti.
Greve katılan bir dublör ise kendini ateşe verdi. "Indiana Jones: Kader Kadranı" (2023) filminde 10 ay boyunca dublörlük yapan Mike Massa, eline pankart aldı ve kendini ateşe verdi.
Setlerde kullanılan bir teknikle ateşe verilen dublör, güvenli bir şekilde söndürüldü. Dublörün yandığı anları paylaşan meslektaşı Elena Sanchez "Yakılmaktan çok yorulduk" dedi.
TAMAMEN DURABİLİR
Avatar, Deadpool ve Gladyatör gibi büyük prodüksiyonlu filmlerin çekimlerinin durabileceği tahmin ediliyor. Stranger Things, Family Guy ve The Simpsons gibi dizilerin devam sezonlarının da bu grevden etkileneceği öngörülüyor.
FİLMLERİNİN REKLAMINI YAPMALARI YASAK
Hollywood oyuncularını temsil eden Beyaz Perde Aktörleri Derneği ve Amerikan Televizyon ve Radyo Sanatçıları birliği (SAG-AFTRA) üyelerinin film prömiyerlerine katılması, yer aldıkları yapımlar için röportaj vermesi, ödül törenlerine gitmesi, film festivallerine katılması ve sosyal medyada filmlerinin reklamını yapması yasak.
EMMY ÖDÜLLERİ ERTELENDİ
Öte yandan Televizyon dünyasının Oscar'ları olarak kabul edilen 75. Emmy Ödülleri ertelendi. Hollywood'da hem senaristlerin hem de oyuncuların aynı anda grevde olması nedeniyle ödül töreni ileri bir tarihte gerçekleşecek.
Variety'nin haberi göre, tören için net bir tarih belirlenmedi ancak Fox'un ocak ayında töreni gerçekleştirmeyi hedeflediği belirtildi. Televizyon Akademisi ise törenin kasım ayında gerçekleşmesini umuyor.
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