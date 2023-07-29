Hollywood'daki grev esnasında bir dublör kendini ateşe verdi

Setlerde kullanılan bir teknikle ateşe verilen dublör, güvenli bir şekilde söndürüldü. Dublörün yandığı anları paylaşan meslektaşı Elena Sanchez "Yakılmaktan çok yorulduk" dedi.



TAMAMEN DURABİLİR



Avatar, Deadpool ve Gladyatör gibi büyük prodüksiyonlu filmlerin çekimlerinin durabileceği tahmin ediliyor. Stranger Things, Family Guy ve The Simpsons gibi dizilerin devam sezonlarının da bu grevden etkileneceği öngörülüyor.



FİLMLERİNİN REKLAMINI YAPMALARI YASAK



Hollywood oyuncularını temsil eden Beyaz Perde Aktörleri Derneği ve Amerikan Televizyon ve Radyo Sanatçıları birliği (SAG-AFTRA) üyelerinin film prömiyerlerine katılması, yer aldıkları yapımlar için röportaj vermesi, ödül törenlerine gitmesi, film festivallerine katılması ve sosyal medyada filmlerinin reklamını yapması yasak.