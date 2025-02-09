Hollywood'un efsane yönetmeni David Lynch'in ölüm nedeni belli oldu

Independent Türkçe'de yer alan habere göre; Los Angeles İlçe Halk Sağlığı Departmanı'nın yayınladığı ölüm belgesinde; doğrudan ölüm nedeni, kronik obstrüktif akciğer hastalığına bağlı kalp durması olarak kaydedildi. Dehidrasyon da ölümüne katkıda bulunan önemli bir etken olarak listelendi.

"Artık aramızda olmadığı için dünyada büyük bir boşluk var. Ama onun da dediği gibi; 'Gözünüz donut'ta olsun, içindeki boşlukta değil."

DAVİD LYNCH KİMDİR?

David Keith Lynch, 20 Ocak 1946’da Missoula, Montana’da doğdu. Babası Donald Walton Lynch , ABD Tarım Bakanlığı’nda çalışan bir araştırmacı, annesi Edwina Lynch ise, İngilizce öğretmeniydi. Washington DC’deki Corcoran Sanat ve Tasarım Okulu’nda eğitime başladı ve 1964’te Boston Güzel Sanatlar Müzesi Okulu’na transfer oldu. Pennsylvania Akademisi’nde ilk kısa filmi Six Men Getting Sick (Six Times) ‘ı çekti. Ardından Bruce Samuelson adlı bir sanatçıyla animasyon yapma fikri üzerine çalıştı.

Lynch, 1968 yılında animasyon ve canlı aksiyonun bir karışımını denemeye karar vererek dört dakikalık kısa filmi The Alphabet’i üretti. 1977 yapımı siyah-beyaz filmi Eraserhead ile tanındı. Dune ve Blue Velvet ile artan başarısı 1990'lı yılların sonunda yönettiği Kayıp Otoban (Lost Highway) ile doruğa ulaşmıştır. Bunu ardından Mulholland Çıkmazı (Mulholland Drive) ve deneysel kısa filmleri geldi. Filmografisinde en çok göze çarpan filmler ise şöyle;

Eraserhead (1977)

The Elephant Man(1982)

Dune (1984)

Blue Velvet(1988)

Lost Highway(1997)

Mulholland Drive(2001)

Does That Hurt You?(2002) Inland Empire(2006)