Hollywood'un efsane yönetmeni David Lynch'in ölüm nedeni belli oldu
Fil Adam, Mavi Kadife, İkiz Tepeler, Kayıp Otoban, Mulholland Dr. gibi filmlerle tanınan usta yönetmen David Lynch, 16 Ocak'ta 78 yaşındayken hayatını kaybetmişti. Lynch'in vefatından yaklaşık 1 ay sonra ölüm nedeni belli oldu.
Sinema tarihine unutulmaz filmler kazandıran David Lynch, 2020'de amfizem teşhisi almIş ve 16 Ocak'ta hayata veda etmişti. Usta yönetmenin 78 yaşında hayatını kaybetmesinden yaklaşık bir ay sonra ölüm nedeni açıklandı.
Independent Türkçe'de yer alan habere göre; Los Angeles İlçe Halk Sağlığı Departmanı'nın yayınladığı ölüm belgesinde; doğrudan ölüm nedeni, kronik obstrüktif akciğer hastalığına bağlı kalp durması olarak kaydedildi. Dehidrasyon da ölümüne katkıda bulunan önemli bir etken olarak listelendi.
Ailesi David Lynch'in ölümünü şu sözlerle duyurmuştu:
"Artık aramızda olmadığı için dünyada büyük bir boşluk var. Ama onun da dediği gibi; 'Gözünüz donut'ta olsun, içindeki boşlukta değil."
DAVİD LYNCH KİMDİR?
David Keith Lynch, 20 Ocak 1946’da Missoula, Montana’da doğdu. Babası Donald Walton Lynch , ABD Tarım Bakanlığı’nda çalışan bir araştırmacı, annesi Edwina Lynch ise, İngilizce öğretmeniydi. Washington DC’deki Corcoran Sanat ve Tasarım Okulu’nda eğitime başladı ve 1964’te Boston Güzel Sanatlar Müzesi Okulu’na transfer oldu. Pennsylvania Akademisi’nde ilk kısa filmi Six Men Getting Sick (Six Times) ‘ı çekti. Ardından Bruce Samuelson adlı bir sanatçıyla animasyon yapma fikri üzerine çalıştı.
Lynch, 1968 yılında animasyon ve canlı aksiyonun bir karışımını denemeye karar vererek dört dakikalık kısa filmi The Alphabet’i üretti. 1977 yapımı siyah-beyaz filmi Eraserhead ile tanındı. Dune ve Blue Velvet ile artan başarısı 1990'lı yılların sonunda yönettiği Kayıp Otoban (Lost Highway) ile doruğa ulaşmıştır. Bunu ardından Mulholland Çıkmazı (Mulholland Drive) ve deneysel kısa filmleri geldi. Filmografisinde en çok göze çarpan filmler ise şöyle;
Eraserhead (1977)
The Elephant Man(1982)
Dune (1984)
Blue Velvet(1988)
Lost Highway(1997)
Mulholland Drive(2001)
Does That Hurt You?(2002) Inland Empire(2006)
PEK ÇOK KEZ ÖDÜL ALDI
Lynch kariyeri boyunca birçok ödül ve adaylık aldı. Bunlar arasında "En İyi Yönetmen" dalında üç "Akademi Ödülü" adaylığı ve "En İyi Senaryo" dalında bir adaylık bulunmakta.
2007’de The Guardian tarafından toplanan bir eleştirmenler paneli tarafından ” modern Amerikan film yapımının Rönesans adamı ” olarak adlandırıldı.
Lynch 2019’da Akademi Onur Ödülü sahibi olmasının yanı sıra, En İyi Yönetmen dalında üç Akademi Ödülü adaylığı ve En İyi Yabancı Film dalında iki kez César Ödülü ve Altın Palmiye de aldı.
Cannes Film Festivali ve Venedik Film Festivali’nde ömür boyu başarı için Altın Aslan ödülü de bulunuyor.
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