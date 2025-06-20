Hollywood'un gözde çifti 18 yıldır neden evlenmedi?
Son olarak White Lotus dizisinin üçüncü sezonunda rol alan Leslie Bibb, Sam Rockwell ile neden evlenmediklerini açıkladı.
Hollywood'un ünlü çiftleri arasında yer alan Leslie Bibb ile Sam Rockwell bir süre daha evlenmeyi düşünmüyor. Today with Jenna & Friends programına konuk olan Amerikalı oyuncu Leslie Bibb, Rockwell ile neden evlenmediklerini açıkladı.
51 yaşındaki oyuncu "Dinleyin, Sam Rockwell'i çok seviyorum. Onu cebime koydum ve sürekli yanımda taşıyorum. Onu çok seviyorum. Evlenmek istemiyorum." ifadelerini kullandı.
"Zaten evliyiz gibi hissediyorum." diyen oyuncu ile Oscar ödüllü Rockwell, 2007 yılında Los Angeles'ta tanıştı. Eylül 2022'de Rockwell, Bibb ile neden hiç evlenmediklerinin gerekçelerini şu sözlerle anlatmıştı:
"Biz temelde evliyiz. Adı vasiyetimde yer alıyor. Evliymişiz gibi hissediyorum. Evli bir çift gibi yaşıyoruz."
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