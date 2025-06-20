Hollywood'un gözde çifti 18 yıldır neden evlenmedi?

Hollywood'un ünlü çiftleri arasında yer alan Leslie Bibb ile Sam Rockwell bir süre daha evlenmeyi düşünmüyor. Today with Jenna & Friends programına konuk olan Amerikalı oyuncu Leslie Bibb, Rockwell ile neden evlenmediklerini açıkladı.

51 yaşındaki oyuncu "Dinleyin, Sam Rockwell'i çok seviyorum. Onu cebime koydum ve sürekli yanımda taşıyorum. Onu çok seviyorum. Evlenmek istemiyorum." ifadelerini kullandı.

