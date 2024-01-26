Hollywood'un sıkı dostları Affleck ile Damon'dan yeni film: Animals

Uzun yıllardır arkadaş olan ve beraber film projelerinde sık sık yer alan Ben Affleck ve Matt Damon, yeni bir film projesinde bir araya gelecek. Ben Affleck'in yönetmen koltuğunda oturacağı filmin başrolünde Matt Damon yer alacak.

Hollywood'un sıkı dostları Affleck ile Damon'dan yeni film: Animals

Sıkı dostlar Ben Affleck ve Matt Damon yeni bir film projesi için bir araya geliyor. 1998 yılında kariyerlerinin henüz başındayken Can Dostum filmiyle Oscar kazanan eski dostlar Ben Affleck ve Matt Damon, "Animals" adlı filmde birlikte çalışacak.

Affleck'in yönetmen koltuğunda oturacağı filmin başrolünde Matt Damon yer alacak. Dijital platformda izleyiciyle buluşacak olan filmin senaryosunu ise Connor McIntyre ve Billy Ray kaleme alacak.

Filmin konusu henüz bilinmese de "bir kaçırılma" hikayesi olduğu düşünülüyor.

Hollywood'un sıkı dostları Affleck ile Damon'dan yeni film: Animals - 1

DÖRDÜNCÜ FİLMLERİ

Bu proje, Damon ve Affleck'in bir araya geldiği dördüncü yapım olacak. 1997 yapımı "Good Will Hunting" filminde rol alan ve iki Oscar kazanan ikili, Ridley Scott'ın yönetmenliğini üstlendiği Son Düello filminde bir araya gelmişti. İkili, son olarak Air filminde birlikte çalıştı.

Air filmi, Affleck'in Damon'ın yer aldığı bir filmi yönettiği ilk projeydi.

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