Hollywood'un sıkı dostları Affleck ile Damon'dan yeni film: Animals

Sıkı dostlar Ben Affleck ve Matt Damon yeni bir film projesi için bir araya geliyor. 1998 yılında kariyerlerinin henüz başındayken Can Dostum filmiyle Oscar kazanan eski dostlar Ben Affleck ve Matt Damon, "Animals" adlı filmde birlikte çalışacak.

Affleck'in yönetmen koltuğunda oturacağı filmin başrolünde Matt Damon yer alacak. Dijital platformda izleyiciyle buluşacak olan filmin senaryosunu ise Connor McIntyre ve Billy Ray kaleme alacak.

Filmin konusu henüz bilinmese de "bir kaçırılma" hikayesi olduğu düşünülüyor.

