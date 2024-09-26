Hollywood'un ünlü çifti Ashton Kutcher ile Mila Kunis ayrıldı mı?

That '70s Show'da tanışan ve yıllar sonra aşk yaşamaya başlayan Mila Kunis ve Ashton Kutcher çifti, 2015 yılında dünyaevine girmişti. Özel hayatını gözlerden uzak yaşayan çiftin ayrıldığı iddia edildi.

Rapçi Sean Diddy Combs'un gözaltına alınmasının ardından, Ashton Kutcher ile rapçinin görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerin ardından çiftin arasının bozulduğu iddia edildi. People dergisine konuşan kaynaklar, "Çok saçma ve yanlış bir iddia" diyerek ayrılık iddialarını yalanladı.

Aktörün, rapçi Diddy ile sadece birkaç etkinlikte bir araya geldiği belirtildi.