Hollywood'un yükselen yıldızı Timothee Chalamet'in yeni rolü belli oldu

Leonardo DiCaprio, Tom Cruise ve Brad Pitt gibi isimlerin adımlarını takip eden Timothee Chalamet, şu sıralar Hollywood'un gözde oyuncusu. Ünlü aktörün merakla beklenen yeni rolü açıklandı.
Oyuncu, Josh Safdie ve A24 imzalı bir filmde rol alacak. Filmin adı ise "Marty Supreme". Filmin, profesyonel masa tenisi oyuncusu Marty Reisman'ı konu alacağı açıklandı.
“Marty Supreme” Safdie ve Ronald Bronstein tarafından kaleme alınacak. Film, yönetmen Safdie'yi, son iki filmi "Uncut Gems" ve "Good Time"ın dağıtımını yapan yapımcı A24 ile yeniden bir araya getiriyor.
CHALAMET HAKKINDA
28 yaşındaki oyuncu Call My By Your Name (2017) filmiyle kariyerinde büyük bir ivme kazandı.
Christopher Nolan imzalı Interstellar, Greta Gerwig'in ödüllü filmi Ladybird, yıldız kadrolu Don't Look Up, Wonka, Bones and All, The King oyuncunun en bilinen filmleri arasında yer alıyor.
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