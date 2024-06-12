House dizisi geri mi dönüyor? Lisa Edelstein'dan açıklama

Yayınlandığı süre boyunca 82 milyon kişi tarafından izlenen House M.D (Doktor House) dizisi, 2004-2012 yılları arasında izleyiciyle buluştu.

Hugh Laurie’nin takıntılı doktor Gregory House’a hayat verdiği seriye son dönemde ilginin artması "House geri mi dönüyor?" iddialarını beraberinde getirdi.

"HER ŞEY MÜMKÜN"

Dr. Gregory House karakterinin sevgilisi ve patronu Dr. Lisa Cuddy'i oynayan Lisa Edelstein, Screen Rant'e verdiği röportajda "Karışık bir durum ama emin değilim. Yani, her şey mümkün" dedi.

Ünlü oyuncu, diziye tekrar ilgi göstermesinin kendisini sevindirdiğini belirterek, "Bu dizinin var olduğu zamanlar gerçekten benim için harika bir deneyimdi" ifadelerini kullandı.