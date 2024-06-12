House dizisi geri mi dönüyor? Lisa Edelstein'dan açıklama

Yayınlandığı süre boyunca 82 milyon kişi tarafından izlenen House M.D (Doktor House) dizisi, 2004-2012 yılları arasında izleyiciyle buluştu.
Hugh Laurie’nin takıntılı doktor Gregory House’a hayat verdiği seriye son dönemde ilginin artması "House geri mi dönüyor?" iddialarını beraberinde getirdi.
"HER ŞEY MÜMKÜN"
Dr. Gregory House karakterinin sevgilisi ve patronu Dr. Lisa Cuddy'i oynayan Lisa Edelstein, Screen Rant'e verdiği röportajda "Karışık bir durum ama emin değilim. Yani, her şey mümkün" dedi.
Ünlü oyuncu, diziye tekrar ilgi göstermesinin kendisini sevindirdiğini belirterek, "Bu dizinin var olduğu zamanlar gerçekten benim için harika bir deneyimdi" ifadelerini kullandı.
Kültürel anlamda her şeyin değiştiğini söyleyen Edelstein, House'un yaratıcısı David Shore'un bu yapımdan sonraki işinin The Good Doctor olduğunu hatırlatarak "Bu House'un tersi gibiydi, herkes birbirine çok iyi davranıyordu. Bizim dizimizdeyse herkes politik doğruculuktan çok uzaktı, bence o dönemde de insanlar böyle bir şey deneyimlemek istiyordu" dedi.
HOUSE M.D. DİZİSİNİN KONUSU
Gregory House New Jersey Princeton Plainsboro Hastanesinin tıbbi tanı uzamanı doktordur. Kendini aşırı beğenmesi, insanları önemsememesi ve boşvermişlik gibi özelliklerine rağmen müthiş bir doktordur. Uzmanlık alanı bulaşıcı hastalıklardır (intaniye). Hiçkimsenin tanı koyamadığı hastalara tanı koyarak onların hayatlarını kurtarmaktadır ancak ekibindekilerin psikolojilerini de sürekli olarak bozmaktadır. Hastanenin yöneticisi Lisa Cuddy onu sürekli gözlem altında tutmaya çalışmaktadır ve ondan asla vazgeçmemektedir çünkü en zor durumlarda hastaları kurtaran hep odur ama Dr. House yüzünden hastane sık sık dava edilmektedir.
Öte yandan House M.D dizisi, 5 kez Primetime Emmy Ödülleri'ni iki kez de Altın Küre Ödülü kazandı.
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