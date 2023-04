"House of the Dragon" 2. sezon çekimleri başladı

İkonik Demir Taht'ın çekime hazırlandığını gösteren bir set fotoğrafı da yayınlandı.



"HOUSE OF THE DRAGON' GERİ DÖNDÜ"

Dizinin baş yazarı ve yönetici yapımcısı Ryan Condal da bir açıklama yaparak şu ifadeleri kullandı:



"House of the Dragon geri döndü. Orijinal ailemizin üyeleri ve kameranın her iki tarafındaki yeni yeteneklerle yeniden çekim yapmaktan heyecan duyuyoruz. Tüm favori karakterleriniz yakında konsey masalarında komplo kuruyor, ordularıyla birlikte yürüyor ve ejderhalarını savaşa sürüyor olacak. Elimizde ne varsa paylaşmak için sabırsızlanıyoruz.”



Henüz yayın tarihi belli olmayan "House of the Dragon"un 2. sezonu, 8 bölümden oluşacak.