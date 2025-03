House of the Dragon dizisinin 3. sezon çekimleri başladı

Game of Thrones'un devam dizisi olarak geçen ve izlenme rekoru kıran House Of The Dragon dizisinin yeni sezonu için geri sayım başladı. Dizinin 3. sezon çekimlerinin başladığı duyuruldu.



Geçtiğimiz yıl ağustos ayında 2. sezon finaliyle izleyiciyle buluşan dizinin yeni sezonunun 2026'da HBO'da yayınlanması bekleniyor. Dizinin kadrosunda Olivia Cooke, Matt Smith ve Emma D'Arcy gibi isimler yer alıyor.

4. SEZONUYLA EKRANLARA VEDA EDECEK

Öte yandan, 2. sezon finalinin ardından dizinin ne zaman biteceği açıklanmıştı. Dizinin ortak yaratıcısı ve baş yazarı Ryan Condal, Variety'ye dizinin dört sezon süreceğini açıkladı.