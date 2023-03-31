House of the Dragon'ın 2. sezonu kısaltıldı

Game of Thrones spinoff'u House of the Dragon, tüm dünyada yoğun ilgiyle karşılanmış ve ikinci sezon onayı almıştı. HBO imzalı dizinin şu anda hazırlık aşamasında olan ikinci sezonunun toplamda 8 bölümden oluşacağı açıklandı. Dizinin ilk sezonu, 10 bölüm olarak yayınlanmıştı.

Deadline'ın haberine göre, ikinci sezonun çekimleri henüz başlamamış olmasına rağmen dizinin üçüncü sezonu için yeşil ışık yakıldığı biliniyor. 2. sezonda yer alması planlanan bazı detayların, üçüncü sezona kaydırıldığı ve dolayısıyla dördüncü sezonun da olası olduğu belirtildi.