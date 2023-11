House of the Dragon'ın 2. sezon çıkış tarihi belli oldu

George R.R. Martin'in Fire & Blood filminden uyarlanan dizi, Game of Thrones olaylarından 200 yıl öncesini konu alıyor ve House Targaryen'in hikayesini anlatıyor.



House of the Dragon’un 10 bölümlük ilk sezonu, HBO'ya toplam 20 milyon dolara mâl oldu. Bu sayı, Game of Thrones dizisinin her bir sezonu içinse ortalama 100 milyon dolardı. Game of Thrones ilk çıktığında bölüm başına ortalama maliyet 6 milyon dolarken, son sezonda bu sayı 15 milyon dolara çıkmıştı.