House of the Dragon'un 3. sezonuna iki yeni oyuncu katıldı

Game of Thrones'un devam dizisi olarak geçen ve izlenme rekoru kıran House Of The Dragon dizisinin yeni sezonu için heyecanlı bekleyiş sürüyor.

Geçtiğimiz yıl ağustos ayında 2. sezon finaliyle izleyiciyle buluşan dizinin yeni sezonunun 2026'da HBO'da yayınlanması bekleniyor.

Kadrosunda Olivia Cooke, Matt Smith ve Emma D'Arcy gibi isimlerin yer aldığı ve geçtiğimiz hafta çekimleri başlayan diziye iki yeni oyuncu daha katıldı.