House of the Dragon'un 3. sezonuna iki yeni oyuncu katıldı
George R.R. Martin'in kitabından uyarlanan House of the Dragon dizisinin merakla beklenen yeni sezonunun çekimleri sürüyor. Diziye iki yeni isim daha katıldı.
Game of Thrones'un devam dizisi olarak geçen ve izlenme rekoru kıran House Of The Dragon dizisinin yeni sezonu için heyecanlı bekleyiş sürüyor.
Geçtiğimiz yıl ağustos ayında 2. sezon finaliyle izleyiciyle buluşan dizinin yeni sezonunun 2026'da HBO'da yayınlanması bekleniyor.
Kadrosunda Olivia Cooke, Matt Smith ve Emma D'Arcy gibi isimlerin yer aldığı ve geçtiğimiz hafta çekimleri başlayan diziye iki yeni oyuncu daha katıldı.
Sons of Anarchy ve Gladyatör gibi yapımlardan tanınan Tommy Flanagan ve Fantastik Canavarlar serisiyle tanınan Dan Fogler kadroya dahil oldu.
Tommy Flanagan, Ser Roderick Dustin rolüyle izleyici karşısına çıkarken; Dan Fogler ise Ser Torrhen Manderly karakterini canlandıracak.
4. SEZONUYLA EKRANLARA VEDA EDECEK
Öte yandan, 2. sezon finalinin ardından dizinin ne zaman biteceği açıklanmıştı. Dizinin ortak yaratıcısı ve baş yazarı Ryan Condal, Variety'ye dizinin dört sezon süreceğini açıkladı.
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