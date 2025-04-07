Howard Griffiths ile Pekinel Kardeşler AKM'de buluşacak

Antalya Devlet Senfoni Orkestrası (ADSO), ünlü şef Howard Griffiths ile piyanist Güher ve Süher Pekinel'i (Pekinel Kardeşler) sanatseverlerle buluşturacak.



ADSO'dan yapılan açıklamaya göre, konser programı 11 Nisan saat 20.30'da Atatürk Kültür Merkezi Aspendos Salonu'nda gerçekleştirilecek. Ünlü orkestra şefi Howard Griffiths'in yöneteceği konserde, dünyanın en iyi piyano ikilileri arasında gösterilen devlet sanatçıları Güher ve Süher Pekinel, solist olarak sahnede olacak.



Pekinel Kardeşler, konserde, Johann Sebastian Bach'ın 2 piyano konçertosunu ve Camille Saint-Saens'in "Hayvanlar Karnavalı" eserini sanatseverler için seslendirecek.



Konserde ayrıca, Edvard Grieg'in Peer Gynt Suitleri de icra edilecek.