Hugh Grant kariyerini kurtaran filmi açıkladı

Wachowski kardeşler ve Tom Tykwer'ın yönettiği Bulut Atlası'nda 6 farklı rolü canlandıran Hugh Grant, "Wachowski kardeşler bana Bulut Atlası'nda birkaç küçük rol teklif etti ve dürüst olmak gerekirse muhtemelen bazı uluslararası dağıtımcılar 'Daha fazla tanınan isme ihtiyacımız var. Buraya meşhur birini sıkıştırın' dediği için teklif aldım. 'Ah, aslında Hugh Grant'i pek istemiyoruz ama ona birkaç küçük rol verelim' diye düşünmüşlerdir. Bunu inkar ederler ama kısmen öyle olduğunu düşünüyorum" dedi.

Yüzyılları konu alan filmdeki rolleri kabul etmek hakkında konuşan Grant, "Doğru, eskiden karakterleri canlandırmaktan çok keyif alıyordum. Hatta neredeyse oyunculuğu seviyordum' diye düşündüm. Ben üniversitede saçma sesler çıkararak, tuhaf insanlar canlandırarak, insanları güldürerek ve daha sonra Londra'da bir komedi şovuna çıkarak başlamıştım. Karakter canlandırıyordum. Sonra tamamen şans eseri, belki görünüşüm sebebiyle, başroldeki romantik kahramanlara yöneldim. Her şey yolundaydı ama en iyi yaptığım şeyin bu olduğunu düşünmüyorum, biraz da daha az eğlenceli olduğu için."