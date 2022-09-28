Hugh Jackman Deadpool'un yeni filmi için Wolverine olarak geri dönüyor

"BİR KEZ DAHA WOLVERINE'İ OYNAMAK İSTER MİSİN?"

Ryan Reynolds, yayınladığı videoda Disney etkinliği D23’ü kaçırdıkları için üzgün olduğunu söylerken yeni Deadpool filmi için özel bir şeyler hazırlamak istediklerini belirtti. Yeni film için hiçbir fikir bulamadığını söyleyen oyuncu arkasından geçmekte olan Jackman’a “Hey Hugh, bir kez daha Wolverine'i oynamak ister misin?” diye soruyor. Jackman da umursamaz bir şekilde “Tabi olur Ryan” diye karşılık veriyor.

Deadpool 3’ün vizyon tarihi 6 Eylül 2024 olarak açıklandı.