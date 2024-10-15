Hugh Jackman ile Kate Hudson aynı filmde buluşuyor

Hollywood'un iki ünlü ismi Hugh Jackman ile Kate Hudson, müzikal türündeki "Song Sung Blue" filminde buluşmaya hazırlanıyor. İkili gerçek bir hikayeden ilham alan filmde evli bir çifti canlandıracak.



Greg Kohs’un 2008 yapımı aynı adlı belgeselinden uyarlanan filmin yönetmen koltuğunda ise Craig Brewer oturacak.

İkiliye filmde Michael Imperioli, Fisher Stevens, Jim Belushi, Ella Anderson, King Princess, Mustafa Shakir ve Hudson Hilbert Hensley gibi isimler eşlik edecek.



Film adını Neil Diamond'ın 1972 tarihli aynı adlı şarkısından alıyor. Filmde müzisyen bir çift olan Mike ve Claire Sardina, "Lightning & Thunder” adlı bir Neil Diamond cover grubu kurduktan sonra ün kazanır.